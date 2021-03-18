Арнтгольц родила ребенка звезде "Кухни" Богатыреву: первое фото

В декабре 2020 года в Сети заговорили о беременности 38-летней актрисы Татьяны Арнтгольц. Тогда Александр Лазарев заявил, что его партнерша по шоу "Жди меня" ушла в декретный отпуск, поэтому на экраны вернется не скоро. Сама Арнтгольц комментировать тему интересного положения не стала.
18 марта 2021 года Богатырев лично сообщил о пополнении в семье. Знаменитость показала фото с младенцем в личном микроблоге. В кадре Марк Богатырев держит новорожденного на руках. По словам звезды сериала "Кухня", в его доме поселилось счастье и имя ему – Богатырев Данила Маркович.
Как писали "Дни.ру", Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вместе почти четыре года. Осенью 2020 года артисты официально узаконили отношения. Церемонию бракосочетания провели тайно. О свадьбе знали только родственники и пара друзей.
В интервью Марк признавался, что с Татьяной их объединяет не только профессия – как оказалось, они оба не тщеславны. Арнтгольц, по словам Богатырева, в первую очередь мама. Артист ценит это качество в жене.
Марк Богатырев впервые пошел в ЗАГС. Ранее звезду сериала "Кухня" связывали отношения с актрисой Еленой Подкаминской. Расставание с коллегой по цеху далось Богатыреву нелегко.
Татьяна, в свою очередь, была замужем за Иваном Жидковым. От этих отношений у актрисы есть дочь.
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