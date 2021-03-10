Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц

Богатырев и Арнтгольц вместе уже более трех лет. В ноябре 2020 года появились слухи о тайной свадьбе звезд отечественного кино и сериалов. "Да, мы поженились!" – подтвердил тогда сплетни Марк, но обсуждать детали бракосочетания отказался.
Спустя время появилась информация о беременности Татьяны Арнтгольц. Якобы знаменитость отказывается от предложений о работе, так как находится в декретном отпуске. Сплетни о скором пополнении артисты комментировать не стали.
В личном микроблоге звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев опубликовал трогательный снимок. На фото он запечатлен в компании супруги. По словам актера, кадр был создан во время путешествия в Таиланд. В тот день знаменитости катались на мопедах по территории курорта. Любовь к двухколесным транспортным средствам общая для Богатырева и Арнтгольц. Артист рад, что зазноба разделяет его увлечение.
Богатырев добавил, что он и его супруга в ближайшее время не смогут отправиться на отдых. О солнечном Таиланде они вспоминают, рассматривая архивные фото. Причину, по которой откладывается поездка на курорт, звезда "Кухни" не уточнила.
Напомним, первым мужем Татьяны Арнтгольц был актер Иван Жидков. От этих отношений у артистки подрастает дочь. Между тем Марк Богатырев женат впервые.
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