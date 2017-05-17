50-летняя Холли Берри обнажила идеальное тело
По мнению пользователей Сети, обнаженная Холли выглядит соблазнительно, сногсшибательно и, что довольно важно, натурально. И это при том, что похожая на статуэтку Берри родила в 2013 году сына.
Выходит, годы не властны над красавицей, нашедшей где-то заветные молодильные яблочки. На снимке, взорвавшем интернет, Холли позирует без одежды. От фотографа актрису отделяет стеклянная стена, но все ее прелести можно рассмотреть невооруженным глазом.
Подписчики звезды в Instagram отметили, что у них перехватило дыхание от ее дивной груди и соблазнительных изгибов. "Я скажу вам, что для меня свобода. Отсутствие страха", – лаконично подписала провокационное изображение Берри.
К слову, актриса и раньше радовала своих почитателей по всему миру откровенными фотосессиями. Холли справедливо считает, что если уж Бог наградил красотой, то грех ее не показывать.
У Берри шикарная фигура, идеальное лицо и, по всей видимости, абсолютно нет комплексов по поводу возраста. 51 год исполнится ей уже в августе.
Поклонники звезды надеются, что даже в 60 Холли будет радовать подобными фото и заряжать позитивным взглядом на вещи. Что ж, скорее всего, Берри справится с этой задачей. Однажды она уже доказала, что невозможное возможно: в 2002 году Холли стала первой темнокожей актрисой, получившей "Оскар".
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