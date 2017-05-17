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Шоу-бизнес

50-летняя Холли Берри обнажила идеальное тело

Холли Берри. Фото: GLOBAL LOOK press/Sonia Moskowitz
Нестареющая звезда Голливуда Холли Берри поразила мир новой откровенной фотосессией. Невероятно, но факт: тело у 50-летней оскароносной актрисы все еще идеальное.
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По мнению пользователей Сети, обнаженная Холли выглядит соблазнительно, сногсшибательно и, что довольно важно, натурально. И это при том, что похожая на статуэтку Берри родила в 2013 году сына.

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Выходит, годы не властны над красавицей, нашедшей где-то заветные молодильные яблочки. На снимке, взорвавшем интернет, Холли позирует без одежды. От фотографа актрису отделяет стеклянная стена, но все ее прелести можно рассмотреть невооруженным глазом. 

Подписчики звезды в Instagram отметили, что у них перехватило дыхание от ее дивной груди и соблазнительных изгибов. "Я скажу вам, что для меня свобода. Отсутствие страха", – лаконично подписала провокационное изображение Берри.

К слову, актриса и раньше радовала своих почитателей по всему миру откровенными фотосессиями. Холли справедливо считает, что если уж Бог наградил красотой, то грех ее не показывать.

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks."

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

У Берри шикарная фигура, идеальное лицо и, по всей видимости, абсолютно нет комплексов по поводу возраста. 51 год исполнится ей уже в августе.

With open arms I welcome 50... I'm so blessed to be here!

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Поклонники звезды надеются, что даже в 60 Холли будет радовать подобными фото и заряжать позитивным взглядом на вещи. Что ж, скорее всего, Берри справится с этой задачей. Однажды она уже доказала, что невозможное возможно: в 2002 году Холли стала первой темнокожей актрисой, получившей "Оскар".

Автор: Иннокентий Звездинский17 мая 2017, 16:01
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