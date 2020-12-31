Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года

Холли Берри в свои 54 года может похвастаться осиной талией и подтянутым телом. Артистка не скрывает, что фигура – результат комплексного подхода к здоровью.

Знаменитость придерживается строгой диеты вот уже почти тридцать лет, а также активно занимается спортом. Правда, она ограничивает себя в еде не просто так. Когда актрисе было 22 года, ей диагностировали диабет. Тогда врачи посоветовали Холли Берри придерживаться кето-диеты, которая недавно вошла в моду.

Звезда отметила, что к болезни ее привело наплевательское отношение к собственному здоровью. По словам актрисы, в молодости она обожала сладкое и в какой-то момент питалась только углеводами. Например, ее день мог начаться с приторных хлопьев, а в течение суток она поглощала огромное количество батончиков и конфет.

После того как Холли Берри диагностировали диабет, она пересмотрела свое питание, отказавшись от углеводов в пользу жиров и белков. Актриса заменила картофельное пюре на пюре из цветной капусты, перестала пить вино и выстроила рацион таким образом, чтобы максимально избегать сладкого. Она даже отказалась от слишком приторных фруктов.

Также Холли Берри старается есть как можно больше овощей, особенно на обед. Завтрак звезда Голливуда начинает с яиц – например, готовит омлет с луком, перцем и сыром.