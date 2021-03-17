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Оболваненная Бондарчук вызвала оторопь: Плюс десять лет

Оболваненная Бондарчук вызвала оторопь: Плюс десять лет

Поклонники привыкли видеть Светлану Бондарчук блондинкой с длинными волосами. Однако, кажется, 52-летней артистке захотелось попробовать что-то новенькое, и она решилась на кардинальные перемены.
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В личном блоге бывшая супруга Федора Бондарчука показала видео, на котором предстала в необычном образе. Звезда сидит в кресле парикмахера, мастер покрывает голову артистки лаком. Вместо привычных длинных блондинистых волос красуется короткая стрижка. Плюс ко всему Светлана Бондарчук перекрасилась в рыжий цвет.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

По словам актрисы, она просто психанула. Знаменитость уточнила у подписчиков, идет ли ей новый образ, и мнение аудитории разделилось. Некоторые отметили, что звезда хороша в любом виде. Другие же, наоборот, выразили недовольство оболваненной головой Светланы Бондарчук. По мнению большинства, короткая стрижка добавляет артистка возраста – минимум лет десять.

"Думаю это парик) немного сливается цвет и короткие придают возраст, Ваши лучше (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если без лести, нет", "Психанула и надела парик", "Если вы спрашиваете, то На мой взгляд старше как будто.. Простите", "Алена Свиридова", "Стрижка огонь! Но лучше блонд) этот цвет взрослит", "Прибавляет лет", "Однозначно нет! Правильно написали "придает возраста", "Очень симпатично , мода 70ых годов", "Нет, сразу +10 лет", – написали в комментариях.

Напомним, летом прошлого года Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Избранником артистки стал дизайнер и фотограф Сергей Харченко, который младше нее на шесть лет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 16:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Какую мутату вы пишите.
А Бондарчук в любом виде некрасивая женщина и как оказалось -неумная и навязчивая.
1

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