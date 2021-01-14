"Как вас раскорячило!": 52-летняя Бондарчук показала причинное место

Светлана Бондарчук давно увлекается йогой. И такие кульбиты выделывает!.. Такие позы знает! Только что, например, она так прогнулась, что только пятки сверкали. Подобной шикарной растяжкой да гибкостью могут не все молодые похвастаться. Как говорится, дай бог каждому.
"Светлана, а Вы знаете, что у этого положения есть очень действенный лечебный эффект? Оно помогает при болезненных критических днях, когда болит низ живота, таз, спина", – пояснили ей удивленные подписчики.
Правда, нашлись и те, кто осудил бывшую жену Федора Бондарчука за подобные фривольные кадры. "Как вас раскорячило!", "Как говорит историк моды Васильев, причинное место надо прикрывать!" – плюются ядом злопыхатели и завистники.
Напомним, перед Новым годом Светлану Бондарчук засняли в сугробе. Фотография того, как бывшая жена Федора Бондарчука в дорогой шубе валяется в снегу, вызвала немало восторгов и пересудов. "Наотмечалась?", "Светке больше не наливать!", "Как-то рано начала праздновать новый год", "Фотка в позе лежа просто угар", "Какая красота вокруг. Света в лежку", – изгалялись люди. Для многих из них Светлана – образец задора, оптимизма, энергии и позитива.
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