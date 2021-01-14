"Как вас раскорячило!": 52-летняя Бондарчук показала причинное место

Светлане Бондачурк в декабре исполнилось 52. Но она прекрасна, словно Аркадина в чеховской "Чайке", которая хвасталась: "Я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

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