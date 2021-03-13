Подсела и обняла: Лобода направила на Басту женские чары

Между наставниками проекта произошло недопонимание. Егор Крид, Баста и Светлана Лобода боролись за юную исполнительницу Василису Суюнову, чей номер им очень пришелся по душе.
К девушке одновременно повернулись два рэпера. Певица же сохраняла интригу до финала и проголосовала лишь в самом конце. Конкурсанта засомневалась, кого ей выбрать. Тогда Светлана Лобода пустила в ход все свое обаяние.
Звезда присела к Басте и приобняла его. Это ему явно не понравилось. Он посчитал, что таким образом артистка хочет воспользоваться женскими чарами.
В итоге юная певица выбрала наставником Басту. Его коллеги были удивлены. Светлана Лободы объяснила, что они не на взрослом "Голосе", поэтому она не может быть жесткой.
Напомним,
съемки восьмого сезона программы стартовали 2 февраля.
Премьера предыдущего сезона состоялась 14 февраля прошлого года. Тогда Пелагея и Светлана Лобода покинули шоу, а к Валерию Меладзе были добавлены Баста и Полина Гагарина. Победителем стала Олеся Казаченко.
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