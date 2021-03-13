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Подсела и обняла: Лобода направила на Басту женские чары

Подсела и обняла: Лобода направила на Басту женские чары

Рэпер оценил поступок Светланы Лободы в новом выпуске шоу "Голос. Дети". Музыкант расценил это как хитрый маневр.
прочитано 301 раз

Между наставниками проекта произошло недопонимание. Егор Крид, Баста и Светлана Лобода боролись за юную исполнительницу Василису Суюнову, чей номер им очень пришелся по душе.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

К девушке одновременно повернулись два рэпера. Певица же сохраняла интригу до финала и проголосовала лишь в самом конце. Конкурсанта засомневалась, кого ей выбрать. Тогда Светлана Лобода пустила в ход все свое обаяние.

Звезда присела к Басте и приобняла его. Это ему явно не понравилось. Он посчитал, что таким образом артистка хочет воспользоваться женскими чарами.

В итоге юная певица выбрала наставником Басту. Его коллеги были удивлены. Светлана Лободы объяснила, что они не на взрослом "Голосе", поэтому она не может быть жесткой.

Напомним, съемки восьмого сезона программы стартовали 2 февраля. Премьера предыдущего сезона состоялась 14 февраля прошлого года. Тогда Пелагея и Светлана Лобода покинули шоу, а к Валерию Меладзе были добавлены Баста и Полина Гагарина. Победителем стала Олеся Казаченко.

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Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com/
Автор: 13 марта 2021, 10:40 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская о сексуальной Лободе: Ее хотят и мужчины, и женщины

комментарии

Ответить:

Гость658001
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Лобода направила что???? Чары???? Да я со страху обгадился бы, если бы это убожество ко мне приблизилось! Страшнее нее только лолита
1

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