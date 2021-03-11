"Пошла бы к Криду": внезапное заявление дочери Лободы ошеломило россиян

Певица снова стала наставницей "Голос.Дети". Однако сомнений у нее было много. Все дело в неоднозначной ситуации, сложившейся в шестом сезоне программы.



Тогда в конкурсе победила наследница Алсу Микелла. Из-за подозрительного совпадения руководством было принято решение пересчитать голоса, после чего оказалось, что за девочку активно голосовали боты. Светлана до сих пор вспоминает ситуацию, так как ей было невероятно неловко перед другими детьми и зрителями.

Она отметила, что, увидев слезы в глазах участников, осознала: здесь нужно чудо. Тогда же ей позвонила Примадонна и предложила наградить детишек ее собственной премией "Алла".

После неприятного скандала за голосованием стали пристально следить, а к детям артистов относятся строго. Светлана Лобода рассказала, что ее старшая дочь очень хотела принять участие в проекте, но она ей не разрешила. "Не хочу неправильных разговоров", – подчеркнула звезда.

Однако, когда исполнительница все объяснила наследнице, та выдала ей фразу, которую никто не ожидал. Девочка заявила, что мама может не волноваться, потому, что даже если бы она пошла на программу, то вовсе не стала бы подопечной Лободы. "Пошла бы к Егору Криду" – сообщила ей дочь.

Сейчас Светлана особенно обеспокоена воспитанием девочки. Она выросла и стала задаваться многими вопросами, в том числе ее интересуют и интимные подробности отношений людей. "Ищу книги с картинками", – рассказала исполнительница. Светлана Лобода планирует подробно давать дочери всю интересующую информацию.

