Катя Кищук намекнула на разрыв отношений с избранником: Можете называть меня проституткой

26-летняя Катя Кищук, вероятно, переживает не лучший момент жизни. Певица озадачила поклонников странными сообщениями.

Совсем недавно бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук собиралась выйти замуж за своего избранника, рэпера Slowthai из Великобритании. Молодой человек сделал предложение возлюбленной. Но, похоже, идиллии пришел конец.

Последние публикации певицы можно назвать криком души. Связности в предложениях Кищук мало, суть могут понять лишь преданные поклонники девушки. Она пишет, что начала сомневаться в своем сильном характере, а также о желании "зашить себе рот".

Катя поинтересовалась у подписчиков, есть ли любовь. Но потом сама ответила на этот вопрос: "Наверное, есть. Иначе жить смысла нет".

Певица заинтриговала подписчиков желанием рассказать все, что происходит, и перечислить имена. Но для этого она ждет особого момента – например, участия в скандальном ютуб-шоу "Что было дальше?"

"Кстати, если хотите, можете называть меня *** (проституткой – Прим.ред.), милости прошу. Думаю, после всего, что произошло со мной за последние пять дней, меня уже ничем невозможно оскорбить", – написала Катя.

Напомним, экс-солистка Serebro любит выкладывать провокационные снимки в своем инстаграм-аккаунте. Ранее "Дни.ру" писали о весьма "горячем" фото певицы.