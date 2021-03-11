Вид осунувшегося до неприличия Шуры всполошил народ: Таете на глазах

Певец Александр Медведев (Шура) последний год восстанавливает после операции на желудке. Звезда придерживается строгой диеты, и это не могло не сказаться на внешнем виде – артист сильно похудел.

На днях музыкант поздравил женщин с 8 Марта, записав специальное видео. На кадрах певец предстал в черной рубашке в стиле оверсайз. Объемная одежда еще сильнее подчеркнула изменения во внешности артиста. "Мои дорогие, любимые, желаю вам здоровья!" – отметил Шура.

В комментариях подписчицы поблагодарили певца за теплые слова, однако многие заявили, что здоровья не помешает и самому Медведеву. Осунувшийся музыкант напугал народ. Поклонники отметили болезненную худобу кумира и попросили его остановиться в попытках сбросить лишние килограммы.

"Сашенька не худей! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Худее и таете на глазах", "Исхудал", "Шото ты перебрал походу", "Болезненный вид", "Совсем исхудал. Желаю здоровья", "Вы уже не здорово выглядите, пожалуйста, остановитесь худеть!", "Ничего себе! Как ты похудел!", "Шурик чего с тобой? Как то исхудал.. Как здоровье?" – пишут обеспокоенные фанаты.

Напомним, в прошлом году на шоу Анны Седоковой Александр Медведев заявил, что пережил очередную операцию по удалению доброкачественной опухоли. Артист отправился на плановый осмотр, и врачи внезапно обнаружили образование в желудке. К счастью, процедура прошла успешно, и теперь Шура вновь чувствует себя прекрасно.