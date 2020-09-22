Пьяный вдрабадан Шура шокировал народ неадекватным поведением

Еще недавно артист утверждал, что завязал с вредными привычками. Однако не тут-то было. Пригласившие на эфир звезду люди лишь только усугубили его состояние.
То, что певец Шура пьян, было видно невооруженным взглядом. Члены жюри, в число которых и входил исполнитель, должны были активно дегустировать алкоголь.
По мнению большинства пользователей Сети, шокированных поведением знаменитости, этот выпуск шоу был настоящим издевательством над Медведевым. Во время съемок певец Шура отпускал пошлые комментарии и вел себя крайне дерзко.
Напомним, артист раньше вел разгульный образ жизни, пил и употреблял наркотики. В итоге он потерял славу, деньги, поклонников и даже единственную собственную квартиру. Исполнитель взял себя в руки и прошел тяжелый курс лечения.
А недавно певец Шура рассказал, как ему удалось похудеть на 28 килограммов. Как оказалось, причина резкой потери веса – специальная диета, которую прописал врач после рецидива онкологии. Весной музыкант пережил операцию на желудке. Кроме того, артист уже долгие годы борется с раком. При этом он не теряет бодрости духа и продолжает радоваться жизни.
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