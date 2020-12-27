Шура бежит из России под Новый год

Новогодние праздники – золотая жила для представителей шоу-бизнеса, поскольку гонорары умножаются на два, а то и на три. Обычно артисты с нетерпением ждут наступление этой поры, но в этом году многие отказались от корпоративов из-за пандемии. Шура, видимо, не боится вируса, раз собрался на гастроли.
Певец рассказал, что запланировал плотный гастрольный тур на новогодние праздники. В последний день 2020 года Шура выйдет на сцену в Минске. В первую неделю 2021-го он будет выступать в других городах Белоруссии.
После недолгого отдыха в Москве Медведев отправится в Сибирь. Там он тоже выступит перед поклонниками, по которым очень скучал.
Шура также отметил, что не собирается злоупотреблять алкогольными напитками в новогодние праздники, потому что соблюдает диету. Певец решил всю свою энергию потратить на зрителей.
Напомним, в этом году Шура очень похудел. Певец сбросил 30 килограммов. Чтобы выглядеть более обновленным, артист сменил имидж – начал носить молодежную одежду.
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