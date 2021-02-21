Почему исчез Антон Макарский

В 2002 году, попав в мюзикл "Нотр Дам де Пари", Антон Макарский стал очень популярным. Продюсеры и режиссеры стали заваливать актера предложениями. Он брался практически за любые роли. Он снялся в сериалах "Бедная Настя", "Дыши со мной", "Вангелия", "Смерш" и множестве других.
В какой-то момент Макарский заметил, что играет одних и тех же персонажей. Довольно часто он вживался в образ мужчины, который мечется между двумя женщинами. Из фильма в фильм актер произносил похожие реплики. Порой даже партнерши не менялись.
Став заложником одной роли, Антон стал отказываться от поступающих предложений. Всего за полтора года артист отмахнулся от 16 проектов, в которых мог принять участие. В итоге Макарский сам решил заняться поисками хорошего и выгодного для него сценария.
Пандемия коронавируса нарушила планы Антона Макарского, поэтому пока он зарабатывает на концертах. Вместе со своей супругой Викторией актер организует мероприятия, на которых собирает поклонников. Выступления приносят артисту неплохой доход, но жена изредка критикует его за отказ от ролей. Актер же нисколько не жалеет, что сосредоточился на другом.
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