Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесии родился крохотный Виктор Николаевич Белан. Тогда никто и подумать не мог о том, какой успех ждет малыша, но головы всех присутствующих занимали другие мысли. Нина Дмитриевна не могла понять: неужели это ее сын? Голубоглазая женщина удивленно разглядывала малыша со сросшимися бровями и темным густым пушком на голове. Ей казалось, что такой ребенок просто не мог родиться у нее.
Не добавляло маме будущей звезды уверенности и то, что соседка по палате была также сражена внешностью сына. У второй женщины была обратная проблема. Она не верила, что могла родить такого светленького мальчика с большими глазами и требовала вернуть ее ребенка. Новоиспеченные матери продолжали доказывать, что детей перепутали в роддоме. Однако их убедили: ошибки произойти просто не могло.
Позднее сам артист много смеялся на эту тему, а на вопрос о своей национальности отвечал коротко и ясно. "Моя мама из Татарстана, папа – из Кабардино-Балкарии. Так что я русский!" – шутил он.
Псевдоним "Дима Билан" исполнитель использовал долгие годы, пока не принял решение сменить имя. В 2008 году под чутким руководством Яны Рудковской Виктор Николаевич Белан официально стал Димой Николаевичем Биланом.
Популярные темы форума
Мерзкие соседи
Носите маски
Джигурда женился снова!
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Что посоветуете?
Секретное оружие для Кухня