Бледанс засветила сосок на фото из постели

Телеведущая позировала в кровати обнаженной, прикрывшись одеялом. Однако в кадр то ли умышленно, то ли случайно, попал сосок знаменитости. На фото Эвелина Бледанс игриво смотрит в камеру, приоткрыв рот в полуулыбке.
Пользователи соцсети оценили фото по-достоинству. Они одарили артистку комплиментами.
"Какая красивая", "По-весеннему хороша", "Прелесть Эвелина, прекрасная титюля", "Красавица", – высказались подписчики звезды. Некоторые в ответ поздравили теледиву с первым днем весны.
Отметим, что в 51 год актриса выглядит очень молодо и привлекательно. Эвелина Бледанс поддерживает себя в прекрасной форме. Несмотря на испытания судьбы, звезда остается оптимисткой.
Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Когда ему было четыре года, артистка осталась без мужа. Ее супруг Александр Семенов ушел из семьи.
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