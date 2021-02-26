Бледанс с томным видом оголила интимные части тела

В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала два коротких видео. На первом она сидит на стуле, подняв ногу в латексном высоком сапоге. В это время подол ее платья оголяет то, что находится у знаменитости выше колен.
Во втором же ролике Эвелина Бледанс стоит боком в длинном платье насыщенного сыне-зеленого цвета. Волосы знаменитости распустила по плечам.
"1. Ветер в лицо. Эксперименты. Летящее платье. Необычные встречи. Яркие эмоции. 2. Стабильность. уютный дом. Мягкий диван. Ваш выбор 1 или 2?", – поинтересовалась актриса.
Многие подписчики пришли к выводу, что звезде к лицу и первый дерзкий, и второй уютный образ. Они осыпали Эвелину Бледанс комплиментами. "Выглядишь супер", "Красотка", "Огонь", – высказались поклонники знаменитости.
Отметим, что в 51 год актриса выглядит потрясающе молодо и привлекательно. Несмотря на испытания судьбы, звезда остается оптимисткой. Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Когда ему было четыре года, артистка осталась без мужа. Ее супруг Александр Семенов ушел из семьи.
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