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Бледанс с томным видом оголила интимные части тела

Бледанс с томным видом оголила интимные части тела

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс предстала в двух разных образах. Она решила посоветоваться с поклонниками, какой подходит ей больше.
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В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала два коротких видео. На первом она сидит на стуле, подняв ногу в латексном высоком сапоге. В это время подол ее платья оголяет то, что находится у знаменитости выше колен.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Во втором же ролике Эвелина Бледанс стоит боком в длинном платье насыщенного сыне-зеленого цвета. Волосы знаменитости распустила по плечам.

"1. Ветер в лицо. Эксперименты. Летящее платье. Необычные встречи. Яркие эмоции. 2. Стабильность. уютный дом. Мягкий диван. Ваш выбор 1 или 2?", – поинтересовалась актриса.

Многие подписчики пришли к выводу, что звезде к лицу и первый дерзкий, и второй уютный образ. Они осыпали Эвелину Бледанс комплиментами. "Выглядишь супер", "Красотка", "Огонь", – высказались поклонники знаменитости.

Отметим, что в 51 год актриса выглядит потрясающе молодо и привлекательно. Несмотря на испытания судьбы, звезда остается оптимисткой. Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Когда ему было четыре года, артистка осталась без мужа. Ее супруг Александр Семенов ушел из семьи.

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Автор: 26 февраля 2021, 02:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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