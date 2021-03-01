Покинувшие британскую семью принц Гарри и Меган Маркл шокировали признанием

Совместное полуторачасовое интервью должно выйти 7 марта. Вопросы супругам задала Опра Уинфри, отрывки беседы уже показали в эфире американского телевидения. Судя по тому, что уже прозвучало, видео обещает быть интересным. По словам ведущей, герцоги Сассекские расскажут "кое-что шокирующее".
Стоит отметить, что Опра Уинфри сначала побеседовала с Меган Маркл и принцем Гарри по отдельности, а уже потом задала вопросы им обоим. На видео супруги постоянно держатся за руки и нежно смотрят друг на друга.
По словам герцога, им пришлось сбежать из Британии, чтобы сохранить психику. Как оказалось, пара больше не могла выдерживать то давление, которое на них оказывали таблоиды. Как отметил принц Гарри, он не представляет, что пережила принцесса Диана, после того, как развелась с его отцом. Также внук Елизаветы II добавил, что очень боялся повторения истории леди Ди.
Как отметил Гарри, он невероятно счастлив, что они с Меган есть друг у друга. Им было действительно тяжело после того, как они заявили о намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи.
Напомним, осенью прошлого года Меган Маркл заявила, что пережила выкидыш. Супруга принца Гарри рассказала об этом, чтобы поддержать остальных женщин, столкнувшихся с подобным. 14 февраля 2021 года герцоги Сассекские объявили о том, что ждут второго ребенка.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
Мужчины делятся на нелюдей и людей
Весна
Надо больше двигаться
не рубите с горяча
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Робот- собутыльник