"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца

Вероятно, после мероприятия бывшая супруга Армена Джигарханяна лично выразила свое почтение историку моды. Ведущий шоу "Модный приговор" даже согласился сделать на память снимок с гостьей своей лекции. На фотографии артистка стоит в обнимку с импозантным 62-летним шоуменом и радостно смотрит в кадр.
Как отметила Виталина Цымбалюк-Романовская, она осталась под большим впечатлением от лекции. По словам девушки, Александр Васильев рекомендует замечательные картины, да и в целом все, что он советует, – прекрасно.
Поклонники заявили, что пианистка замечательно смотрится в объятиях историка моды. Некоторые даже порекомендовали Виталине Цымбалюк-Романовской попробовать себя в качестве ведущей шоу на Первом канале, которое представляет Александр Васильев.
"Надо к нему на программу ведущей", "Очень гармонично. Вам пора к нему соведущей на программу. Кто у него не побывал уже? Чем вы хуже? Вы справитесь. Я уверена! Прекрасная пара! Прекрасно смотритесь вдвоем!", "Прекрасная пара: оба достигли невероятных успехов в жизни!", "Как приятно смотреть на вас вместе. Оба мне очень приятны!" – написали в комментариях.
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