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Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская посетила шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ. Пианистка сделала откровенное признание о расставании со знаменитым актером.
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Армен Джигарханян умер 14 ноября прошлого года в возрасте 85 лет. Брак артиста и пианистки закончился жутким скандалом. Перед разводом актер заверял, что молодая жена его обворовала. Виталина Цымбалюк-Романовская же говорила, что ни в чем не виновата, и ее подставили недоброжелатели.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

На шоу звезда рассказала, что вовсе не это было причиной для разрыва с мужем. По ее словам, у Армена Джигарханяна был серьезный недостаток – преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Известно, что у артиста было два инсульта.

Кроме того, у звезды театра и кино, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, начала сильно прогрессировать деменция. Она добавила, что именно из-за этого они и расстались.

Напомним, в январе этого года пианистка поведала, что после развода не раз хотела связаться с Арменом Джигарханяном, но тщетно. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что доступа к актеру не было. После расставания с ней у артиста появился новый круг приближенных людей, которые решали, кому можно с ним общаться.

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Автор: 19 февраля 2021, 20:44 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Царь Орион
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У меня вопрос. Неужели не осталось настоящего оплота из героев России, или интересной личности, или о тех замечательных людях кто ушёл в мир иной , при жизни прославив Россию? Зачем постоянно мусолить Цымбалюк? Зачем ? Она была при великом актёре. Они расстались некрасиво, страшно, ее наглость превзошла все меры и красную черту .
Остановите сию диарею из ее " воспоминаний.
Гость624804
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Когда наконец пишущие четвёртый год о Цы журналисты начнут сами уличать её во лжи?То какие-то друзья их разлучили-развели.И это мы слышали все эти годы.А,оказывается,сама Цы развелась.И где,спрашивается,правда?Лжёт на каждом шагу как дышит..
Гость624804
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Активизировались чегой-то Дни.ру писать чуть ли не каждый день о Цымбалюк.Что,предоплату от неё получили?
Гость624804
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Чем больше врёт, тем лучше люди начинают понимать сущность этой негодяйки.Пусть брешет.Брехала,как заботилась и ухаживала.Оказывается,не захотела.Тяготиться стала его старостью.А чужим имуществом что,нет?Вот для чего и нужен был дедушка.А заботу поизображать это на раз-два.
Гость623615
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Гость624804
Да ты бы,Цы, лучше рассказала,почему у тебя,ещё не совсем старой, мужика нет? Вот это очень интересно. Как так- у женщины,куколки и статуэточки- нет достойного партнёра? Да ещё и пианистки.Да по совместительству певички украинских песен.Да торговки бельём.И нету мужика?Никак,в климаксе?
Дни! Хватит писать про зэчку Цимбалюк!Вы-не уважаете российский народ и издеваетесь над памятью А.Джигарханяна! Она-нелюдь,воровка!.Прекратите упоминать ее имя!..Ее имя-аферистка,мошенница!
Гость624804
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Ошивается теперь Цы по всяким бузовым.Просится хоть куда.Лишь бы пиариться.Ладно бы на своей деятельности,как это делают достойные и нормальные люди.Нет.Пересказывает одно и то же.Но с новыми враками.Почему она это делает?чтобы быть узнаваемой и продавать успешно трусы.
Гость623615
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Гость624804
Да ты бы,Цы, лучше рассказала,почему у тебя,ещё не совсем старой, мужика нет? Вот это очень интересно. Как так- у женщины,куколки и статуэточки- нет достойного партнёра? Да ещё и пианистки.Да по совместительству певички украинских песен.Да торговки бельём.И нету мужика?Никак,в климаксе?
Ц.-продается за деньги.Поэтому и нет никого.
Гость624804
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Почему никто не спрашивает, зачем Цы училась на пианистку?А вот пианистка Лисица знала.Закончила киевскую консерваторию.Живет в Канаде.Была здесь на гастролях.Цы вымолила фото с ней.Но кто Лисица и кто Цы?
Гость619251
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Она замолчит может в конце концов? Настолько надоела своим нытьем и беспутными оправданиями.
Гость624804
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Да ты бы,Цы, лучше рассказала,почему у тебя,ещё не совсем старой, мужика нет? Вот это очень интересно. Как так- у женщины,куколки и статуэточки- нет достойного партнёра? Да ещё и пианистки.Да по совместительству певички украинских песен.Да торговки бельём.И нету мужика?Никак,в климаксе?
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