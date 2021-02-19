Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская посетила шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ. Пианистка сделала откровенное признание о расставании со знаменитым актером.



Армен Джигарханян умер 14 ноября прошлого года в возрасте 85 лет. Брак артиста и пианистки закончился жутким скандалом. Перед разводом актер заверял, что молодая жена его обворовала. Виталина Цымбалюк-Романовская же говорила, что ни в чем не виновата, и ее подставили недоброжелатели.

На шоу звезда рассказала, что вовсе не это было причиной для разрыва с мужем. По ее словам, у Армена Джигарханяна был серьезный недостаток – преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Известно, что у артиста было два инсульта.

Кроме того, у звезды театра и кино, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, начала сильно прогрессировать деменция. Она добавила, что именно из-за этого они и расстались.

Напомним, в январе этого года пианистка поведала, что после развода не раз хотела связаться с Арменом Джигарханяном, но тщетно. Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что доступа к актеру не было. После расставания с ней у артиста появился новый круг приближенных людей, которые решали, кому можно с ним общаться.