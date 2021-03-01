"К сожалению, это было": бурная личная жизнь привела Афанасьева к бутылке

Валерий Афанасьев не хвастается бурной личной жизнью, ведь романы заканчивались печально. 71-летний актер впервые решил рассказать о четырех браках.

Валерий Афанасьев стал очередным героем шоу "Судьба человека". Во время беседы с Борисом Корчевниковым актер вспомнил о первой возлюбленной Лилии. Он познакомился с ней еще в студенчестве, тогда же и женился. Вскоре артист пожалел, что вступил в брак.

Афанасьев признался, что долго терпел супругу. Мол, он и Лилия были слишком разные. На развод актер решился лишь спустя полтора года. Позже он влюбился в коллегу Наталью Сайко, но не стал рушить ее брак.

Однако за новую любовь Валерий Алексеевич все-таки боролся. Он повстречал девушку Евгению, которая тогда была замужем за режиссером Павлом Любимовым. По словам Афанасьева, в тот момент она уже рассталась с супругом, но не оформила развод.

Второй брак Валерия Алексеевича продлился шесть лет. Евгения родила от артиста сына Владимира. Афанасьев ушел из семьи ради театрального реквизитора Анны. За это наследник долго не мог простить артиста.

Примечательно, что Валерий Алексеевич прожил в браке с Анной 40 лет вплоть до ее смерти. Третья супруга актера, родившая от него сыновей Константина и Егора, скончалась в декабре 2015 года.

Некоторое время из-за трудностей в личной жизни и кризиса в карьере Афанасьев злоупотреблял алкоголем. "К сожалению, это было. Я не призываю так делать", – сказал актер в шоу "Судьба человека".

В настоящий момент Валерий Афанасьев женат на актрисе "Электротеатра Станиславский" Наталье. Разрешение на этот брак артист просил у покойной супруги. Он часто приезжал на ее могилу, исповедовался и просил прощения.

