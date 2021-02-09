"У дьявола задача одна": развалившая семью звезда фильма "Остров" обвинила нечистого в своем алкоголизме

Петр Мамонов стал известен узким кругам после основания рок-группы "Звуки Му". Потом он стал актером, снялся в фильмах "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь". 68-летняя звезда редко говорит о себе. Но в свежем интервью поведал о своих непростых жизненных дорогах.

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