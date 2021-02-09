"У дьявола задача одна": развалившая семью звезда фильма "Остров" обвинила нечистого в своем алкоголизме

Петр Мамонов впервые женился в середине 70-х. ТОгда ему был 21 год. По словам Петра Мамонтова, мать научила его всему в жизни. Она рано приучила его к самостоятельности. Все шло хорошо, однако через восемь лет брака он развелся.
В новом выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на программе "Россия 1" актер рассказал, что его семья развалилась из-за его пристрастия к алкоголю.
По словам Петра Мамонова, он не смог сберечь семью из-за своих дурных привычек. Стал постоянно пить и не знал меры. Всем окружающим было страшно на него смотреть. Актер считает, что это были проделки нечистого.
"Я начал служить чертям. У дьявола задача одна – разделить. Вот он и разделил нас. <...> Мне было очень весело, но окружающим было страшно", – рассказал Мамонтов.
В первом браке у актера с женой родился сын по имени Илья. Сейчас ему 42 года. Он не пошел по стопам отца и не стал актером. Сын и отец общаются, но Мамонтов чувствует свою невосполнимую вину перед наследником. Он рад, что сын не стал артистом.
В 2019 году у Петра Мамонтова случился инфаркт миокарда. После этого ему сделали тройное шунтирование. Тогда он был готов к смерти, но все обошлось.
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