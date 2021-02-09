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"Интересно посмотреть на хвост": обнаженную Заворотнюк сравнили с русалкой

Анна Стрюкова. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Накануне дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о том, что улетает и предложила поклонникам своего популярного блога угадать, куда же она отправляется. Многие предположили, что девушка скоро окажется на Мальдивах.
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Однако это предположение оказалось ошибочным. Анна решила отдохнуть от всей суеты в Дубае. "Довольный ребенок дорвался до моря" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – написала она в своем профиле. Дочь актрисы предпочла выспаться и отойти от непростого перелета перед тем, как выйти на связь с подписчиками.

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"Мы вместе": Заворотнюк сделала неожиданное заявление

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Позднее Анна опубликовала красивый кадр с пляжа. На фото она позирует в длинной юбке с глубоким разрезом и темном топе. Обожатели сразу отметили, как удачно образ подчеркнул идеальные ноги и плоский живот девушки. "Жду, когда ноги превратятся в хвост", – подписала она.

Пользователи тут же осыпали дочь Анастасии комплиментами и сравнили с русалкой. "Анечка, вы наша самая красивая русалочка. Так рада за вас. Хорошо вам отдохнуть, и вернуться с новыми силами", "Русалочка роскошная", "Какая красивая русалочка", "Вы прекрасны", "Ань, ну, ты как обычно прекрасна, а твои ноги и без хвоста красивые. Хотя... интересно посмотреть на хвост", – комментировали они.

Некоторые поинтересовались, кто же сопровождает девушку в путешествии. Напомним, недавно Анна призналась, что состоит в серьезных отношениях. Тогда ей задали вопрос о молодом человеке, и дочь актрисы решила ответить на него. Имя возлюбленного она так и не раскрыла, но сделала достаточно неожиданное для всех заявление: "Да, мы вместе уже очень много лет".

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Автор: 9 февраля 2021, 14:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Какие дети у секс-символов

комментарии

Ответить:

Юный поклонник Байдена
Ответить
Всё! Видать Анастасия Юрьевна Заворотнюк уже не выйдет в люди. Будет её заменять дочь.
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