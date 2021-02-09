Шок: Раскрыты баснословные гонорары Харламова и Воли

Константин, известный как "Никита" из группы "USB", пожаловался на руководство программы. Он убежден в том, что некоторые участники еле сводят концы с концами, тогда как другие не могут решить, куда вложить очередную сумму.
По его словам, Гарик Харламов получает на Comedy Club около семи миллионов рублей в месяц, а зарплата Павла Воли составляет четыре миллиона рублей. Сам Константин получает около 30 тысяч за тот же период. Артист убежден, что постоянная текучка на программе происходит именно из-за денег. Не все могут мириться с такими низкими заработками.
Маласаеву приходится непросто. Помимо работы в сфере юмора, он активно предлагает свои услуги как ведущий различных мероприятий. Пригласить артиста к себе на корпоратив может любой желающий, заполнив заявку на его сайте.
Известно, что, помимо прочего, Константину мешает и его амплуа на шоу. Роль так сильно ассоциируется с артистом, что многим достаточно сложно принять другие его образы. На самом деле, комик не имеет ничего общего с Никитой. Он достаточно давно женат и воспитывает сына.
Напомним, Константин Маласаев является крайне разносторонней личностью. Долгое время в детстве он занимался бальными танцами, а затем увлекся эсперанто. Он даже стал президентом томского Эсперанто-клуба, а также входил в совет Российской молодёжной организации эсперанто. Уже с 12 лет юный артист работал корреспондентом и ведущим программы "Твой Видео Канал" на томском телевидении.
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