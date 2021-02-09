"Мы похоронены заживо": Кончаловская оставила тревожное послание

Недавно девушка в очередной раз озадачила всех поклонников. В "историях" она показала непростой творческий процесс. Судя по всему, во время работы над новым проектом она так увлеклась, что просто утонула в самых разных журналах.
"Первый день. Мы похоронены заживо под вырезками из журналов", – оставила она тревожное послание поверх видео. Оно мгновенно разлетелось по фан-группам. Из-за наложенного эффекта найти саму Марию на кадрах не представляется возможным. Видимо, интересное задание девушке было дано во время занятий.
Напомним, недавно Мария стала моделью. В декабре 2020 года она впервые снялась для журнала. Она признавалась, что этот шаг стал для нее невероятно волнительным, но крайне важным. Внучка Андрея Кончаловского следит за модными тенденциями и с радостью дает советы подписчикам. Сейчас девушка также совмещает карьеру с учебой. Она мечтает стать дизайнером.
О своей личной жизни Мария говорить не любит. Однако в профиле в "Инстаграм" шутит, что у нее есть двое детей – кошка и муж. Известно, что в прошлом году девушка вышла замуж за 27-и летнего бизнесмена Никиту Кузьмина. Роскошное свадебное платье, которое можно увидеть на всех фото, она сшила себе сама.
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