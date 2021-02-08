Не Россия: Познер назвал свое идеальное место для жизни

Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. На официальном сайте журналиста был обнародован развернутый ответ на вопрос, где журналисту живется лучше всего.
Познер подчеркнул, что понятие комфорта для него точно не заключается в том, какая из стран дает ему возможность больше заработать. Ведущий признался, что идеальная страна для него – Франция. Он отметил, что любит находиться не только в своей парижской квартире, но и в любом месте этого государства. Себя Познер охарактеризовал выдуманным термином "парижский нью-йорковец", сообщает "Царьград".
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