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Наказал? Сафронов лишил 250-килограммового сына наследства за отказ худеть

Наказал? Сафронов лишил 250-килограммового сына наследства за отказ худеть

Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в эфире шоу "Звезды сошлись" Никас Сафронов завил, что после смерти все свое имущество оставит государству, хотя ранее планировал большую часть наследства передать сыну Луке Затравкину. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" молодой человек рассказал, как относится к заявлению отца.
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По словам пианиста, он не обижается на художника. Как оказалось, он сам предложил ему не вписывать свое имя в завещание.

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"Я настаивал на том, чтобы он лишил меня наследства. Я требовал. Он даже говорил, что, если я не похудею, он лишит меня наследства. И я специально поправился после этого. В принципе, я и поправляться-то начал из-за того, что он хотел лишить меня наследства", – заявил сын художника в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Правда, как отметил Лука Затравкин, это все шутки. Однако он в любом случае не переживает из-за того, что Никас Сафронов планирует оставить имущество государству. По мнению пианиста, разговоры о завещании в целом не уместны при живом человеке, тем более когда речь идет об исторической личности.

"Обсуждение домов, убранств, туалетов обесценивает саму личность и вклад исторического персонажа. Здесь настолько высок уровень самой личности, что вот эти меркантильные элементы должны уйти на второй план", – отметил Лука Затравкин в беседе с "Дни.ру".

По словам сына, все роскошное имущество Никаса Сафронова существует лишь для того, чтобы привлекать инвесторов и показывать, что "наша страна на коне". "Это не принадлежит никому, нужно сразу понять, что это принадлежит России. Он видит, как сегодня могут обесценить историческую личность материальными благами, поэтому он понимает, что все должны знать, что это все будет принадлежать нашей стране", – подчеркнул Лука Затравкин.

"Говорить о том, что кто-то там, я или не я, будет получать, драться, продавать по частям – это абсурд. Это принадлежит России и должно оставаться ее частью", – отметил сын Сафронова.

Напомним, в прошлом году Лука Затравкин заявил, что планирует набрать вес до отметки в 250 килограммов, так как его увлекает магия чисел. Молодой человек добавил, что Никас Сафронов поддержал его в этом желании.

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Автор: 8 февраля 2021, 19:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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