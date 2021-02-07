Свежая и здоровая: народ ахнул от вида Заворотнюк

Однако на кадрах оказалась не сама актриса, а ее наследница Анна, которая до жути похожа на звездную мать. Дело в том, что девушка кардинально сменила имидж и стала жгучей брюнеткой. Точь-в-точь как Заворотнюк-старшая.
Юная артистка сфотографировалась в одном из самых дорогих столичных ресторанов. На кадре девушка появилась в сером жакете и джинсах, а ее голову украсила повязка в цвет одежды. Дополнила Анна публикацию искренним рассказом.
"Нахожусь в предвкушении отпуска. Я настолько обросла рабочими проектами, что теперь даже не знаю, как смогу провести свои "каникулы" без постоянного сидения", – поведала о своих планах Заворотнюк.
Похоже, что наследница пошла в мать. Красавица времени зря не теряет: снимается для различных агенств и компаний, занимается рекламой и продвижением в социальных сетях. Остается только гадать, начнет ли звездная дочь вникать в российский шоу-бизнес и пробовать свои силы в кинематографе.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию инстадивы и намекнули, что им интересна жизнь и Анастасии. Нашлись и те, кто агрессивно высказался в адрес девушки и порекомендовал больше времени проводить рядом с больной матерью.
Стоит отметить, что о состоянии Заворотнюк до сих пор ничего неизвестно. Семья актрисы скрывает врачебные прогнозы и не соглашается на какие-либо комментарии. Вот и на этот раз Анна не стала отвечать назойливым подписчикам, а лишь поблагодарила за искренние комплименты.
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