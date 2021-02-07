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Свежая и здоровая: народ ахнул от вида Заворотнюк

Свежая и здоровая: народ ахнул от вида Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В личном блоге 24-летней дочери Анастасии Заворотнюк появились провокационные фотографии. Многочисленная аудитория предположила, что звезда телесериала "Моя прекрасная няня" восстала из пепла и вернула себе прежнюю красоту.
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Однако на кадрах оказалась не сама актриса, а ее наследница Анна, которая до жути похожа на звездную мать. Дело в том, что девушка кардинально сменила имидж и стала жгучей брюнеткой. Точь-в-точь как Заворотнюк-старшая.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Юная артистка сфотографировалась в одном из самых дорогих столичных ресторанов. На кадре девушка появилась в сером жакете и джинсах, а ее голову украсила повязка в цвет одежды. Дополнила Анна публикацию искренним рассказом.

"Нахожусь в предвкушении отпуска. Я настолько обросла рабочими проектами, что теперь даже не знаю, как смогу провести свои "каникулы" без постоянного сидения", – поведала о своих планах Заворотнюк.

Похоже, что наследница пошла в мать. Красавица времени зря не теряет: снимается для различных агенств и компаний, занимается рекламой и продвижением в социальных сетях. Остается только гадать, начнет ли звездная дочь вникать в российский шоу-бизнес и пробовать свои силы в кинематографе.

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Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию инстадивы и намекнули, что им интересна жизнь и Анастасии. Нашлись и те, кто агрессивно высказался в адрес девушки и порекомендовал больше времени проводить рядом с больной матерью.

Стоит отметить, что о состоянии Заворотнюк до сих пор ничего неизвестно. Семья актрисы скрывает врачебные прогнозы и не соглашается на какие-либо комментарии. Вот и на этот раз Анна не стала отвечать назойливым подписчикам, а лишь поблагодарила за искренние комплименты.

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Автор: 7 февраля 2021, 17:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Неужели она думает что кому-то интересна? Пиарится на счёт матери.
Гость
Ответить
Юный поклонник Байдена
Почему ни один человек не знает где сейчас находится больная раком Заворотнюк? Это что тайна века?
Да потому, что больная совсем не больная.
Юный поклонник Байдена
Ответить
Почему ни один человек не знает где сейчас находится больная раком Заворотнюк? Это что тайна века?
Гость
Ответить
Очень интересно было бы узнать где так переработалась эта "артистка"? Расскажите чем занимается, где работает и что за проекты?
Гость
Ответить
Пусть выздоравливает по любому.
1

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