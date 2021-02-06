"Милая, отзовись": Бывший муж Арнтгольц ищет любовь среди поклонниц

Брак между российскими артистами Татьяной Арнтгольц и Иваном Жидковым распался в начале 2014 года. После этого актер был женат на модели Лилии Соловьевой, которая родила ему сына Степана, но и этот любовный союз потерпел крах. Уже два с половиной года экс-возлюбленный Татьяны Арнтгольц ищет новую даму сердца, но пока так ее и не нашел. Иван Жидков разместил в "Инстаграм" пост о том, что ищет среди подписчиц своего канала достойную партнершу.
37-летний артист отметил, что живет хорошо и смог наполнить дом уютом самостоятельно. Летом 2021 года мужчина планирует впустить в дом няню, которая будет заботиться о его трехлетнем сыне, а также возьмет на себя бытовые обязанности – приготовление пищи и уборку. Иван Жидков сообщил, что готов к совместной жизни с новой возлюбленной и намерен найти ее в Сети. "Уверен, что одна из моих подписчиц – точно она. Милая, отзовись", – объявил актер.
Эта публикация Ивана Жидкова быстро нашла отклик в сердцах поклонниц актера, которые считают мужчину достаточно привлекательным. Многие девушки предложили артисту свою кандидатуру на роль возлюбленной, а некоторые и вовсе расстроились, что уже замужем. Бывший муж Татьяны Арнтгольц получил от пользователей Сети различные рекомендации по выбору суженной.
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