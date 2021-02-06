"Жгучая красотка": Арзамасова с оголенным торсом бросила вызов россиянам

Актриса Лиза Арзамасова у многих вызывает ассоциации с прилежной школьницей, которую нельзя назвать женственной и привлекательной. Артистка раздосадована этой ситуацией, поэтому решила на нее аккуратно повлиять.

Популярность пришла к Лизе Арзамасовой вместе с сериалом "Папины дочки", который стал одной из самых запоминающихся картин у любителей российского телевидения. Многие жители страны выросли, наблюдая за Лизой Арзамасовой в образе Галины Сергеевны – строгой обладательницы незаурядного ума, которая предпочитает носить школьную форму, косички и простенькие очки. С тех пор, как съемки "Папиных дочек" закончились, прошло много лет, но Лиза Арзамасова до сих пор не может избавиться от ассоциаций со своей героиней-интеллектуалкой, хотя активно перевоплощалась и в другие роли. Такая ситуация расстраивает актрису, поэтому она написала об этом в инстаграм-канале и опубликовала там свое фото с ноткой эротики.

В кадре Лиза Арзамасова позировала на фоне автомобиля в пикантном наряде, изгибая обнаженную талию. "Папина дочка" надела высокие каблуки, белый укороченный топ и просторную юбку-миди с глубоким разрезом. Кроме того, артистка сделала яркий макияж и сделала небрежную укладку, готовясь к фотосъемке.

Поклонники знаменитости не остались равнодушными к такой непривычной публикации. "Какая жгучая красотка. Галина Сергеевна в прошлом...", "Лиза, вы удивительно многогранны!", "Ты стала прекрасной леди!)", – выразились пользователи Сети в комментариях к посту Лизы Арзамасовой.