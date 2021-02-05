"Постоянная усталость и депрессивность": перенесший коронавирус Светлаков рассказал о страшных последствиях болезни

Злосчастный вирус не дает покоя Сергею Светлакову. "Хочу сказать, что последствия не уходят, вкус и цвет вернулись, но присутствует постоянная усталость и депрессивность", – отметил он. "Они выходят по капле. Всегда хочется есть что-то с резким вкусом. Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел", – пожаловался актер.
Также он попытался развеять все слухи и сообщил, что его не подключали к аппарату. "Все для этого было, но не дошло, слава Богу. Врачи вовремя заметили, что началась прогрессия в легких и настояли, что нужно срочно лечь и начать лечение", – объяснил Сергей.
Оказалось, что около недели он лежал дома, но потом состояние резко ухудшилось. "Спасибо врачам, все произошло вовремя. Через неделю я уже был дома и долечивался", – подчеркнул юморист.
Светлаков рассказал, что одной из самых непростых задач стали съемки в пандемию. "Мы снимали в октябре 2020 года во время второй волны, каждый день заболевал кто-то из актеров. Мы меняли свой план. Потом кто-то из группы болел и снова меняли", – заявил артист. Выяснилось, что каждый день начинался с различных изменений и плохих новостей. "Я просто смотрел наверх и просил: "Пожалуйста, дайте мне доснимать, а после этого будь что будет". Так и получилось: я доснял кино и через два дня заболел", – вспомнил Сергей.
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