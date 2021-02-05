"Постоянная усталость и депрессивность": перенесший коронавирус Светлаков рассказал о страшных последствиях болезни

Пандемия коснулась миллионов людей по всему миру. Многие артисты жаловались на бедственное положение и просили помощи у правительства, а некоторые настолько тяжело переносили саму болезнь, что до сих пор рассказывают о ее последствиях.



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