Коронавирус сильно ударил по Светлакову

В 2016 году Сергей Светлаков открыл в Екатеринбурге свой ресторан. На это шоумен потратил около 60 миллионов рублей. Он обещал клиентам "современное отношение", привлекал их демократичными ценами.
Когда наступила пандемия коронавируса, Сергей, как и многие бизнесмены, начал испытывать финансовые трудности. Представители Светлакова пытались договориться с владельцами помещения о снижении арендной платы, но тщетно. Несмотря на то, что власти сняли некоторые коронавирусные ограничения, было принято решение о закрытии ресторана.
Сергей относится к случившемуся философски. Мол, если где-то убыло, значит где-то прибыло. В настоящий момент два ресторана шоумена продолжают работать в Москве, скоро еще одна точка общепита появится в Казани.
Напомним, в ноябре прошлого года Сергея Светлакова госпитализировали из-за заражения коронавирусом. У шоумена было небольшое поражение легких, фиксировалась повышенная температура тела. Тогда знаменитость поблагодарила неравнодушных за беспокойство и пожелала всем здоровья.
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