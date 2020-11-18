Светлаков сделал заявления после попадания в больницу с COVID-19

Сергей Светлаков был выписан из больницу, куда попал с COVID-19. Актер выступил с весьма лаконичным заявлением по этому поводу, передает Life.ru. Сперва он оповестил общественность о том, что находится дома, после чего добавил: "Всем здоровья и не унывать".
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Почему женщины сейчас доминируют?
Парень и девушка должны постоянно видеться?
Фигурное катание женщины
Разница в возрасте в 33 года