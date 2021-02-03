Вдова плюнула в поклонников Децла в годовщину его смерти: Жаль, что потратил жизнь на вас

Вдова исполнителя Юлия в личном блоге в день памяти опубликовала рассказ о своей бабушке, которая ушла из жизни 3 февраля 1993 года. По словам девушки, она вырастила ее с пеленок до школы и отдала всю свою любовь. Она рассказала историю жизни родственницы и показала подписчикам несколько фотографий. "Не было большей потери в моей жизни и не будет", – написала Юля.
Вероятно, некоторые поклонники Децла посчитали, что подобные слова из уст вдовы звучат сомнительно. Они начали писать ей гадости в "Директ". "Как жаль, что Кирилл потратил на вас свою жизнь", – заявил один из подписчиков. Девушка сделала скриншот сообщения и ответила обидчику публично.
Вдова Децла заявила, что это ей жаль, что муж потратил свою жизнь на таких поклонников, как данный комментатор. "Он жил для вас. А я жила для него. В те дни, когда вам было плевать на него", – отрезала Юлия.
Напомним, ранее отец рэпера Александр Толмацкий опубликовал трогательное видео с сыном. На кадрах артист читает рэп, ранее мало кто видел эту запись. По словам родителя, он уже два года размышляет над смертью своего ребенка и не может понять, почему он так рано покинул этот мир. Толмацкий-старший отметил, что всегда будет помнить и любить покойного наследника.
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