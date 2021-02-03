Отец вызвал оторопь обращением к мертвому Децлу

3 февраля – годовщина смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Он скончался в 2019 году, по данным СМИ, от остановки сердца после своего концерта в Ижевске. Отец артиста, продюсер Александр Толмацкий до сих пор тяжело переживает трагедию, несмотря на непростые отношения с сыном при жизни.

Несколько часов назад в инстаграм-аккаунте Александра Толмацкого появилось видео, на котором запечатлен Децл, читающий рэп. Эти кадры можно считать редкими, ведь при жизни артиста они не были представлены публике. Под кадром безутешный отец обратился к сыну.

Толмацкий-старший признался, что уже два года размышляет о трагедии. Продюсер не понимает, почему его сын так рано ушел из жизни. Также Александра беспокоит, что Децл не называл его любящим и заботливым родителем. "Люблю и всегда буду помнить...", – написал отец рэпера.

Многие интернет-пользователи вновь выразили соболезнования, а некоторые – недоумение. Один из фолловеров обратил внимание, что Толмацкий-старший вновь пишет о себе, а не о талантах своего сына. Мол, это лишнее доказательство того, как Александр относился к наследницу, когда тот был жив.

"Я очень благодарна вам за сына и желаю только добра! Но со стороны перечитайте свой пост...", – высказалась поклонница Децла.

Любопытно, что позже этот комментарий, который обсудили десятки интернет-пользователей, был удален. Вероятно, Александр Толмацкий счел нелестные высказывания крайне неуместными в годовщину смерти Децла.