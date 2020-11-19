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Шоу-бизнес

"Мама, прости": сын Децла ищет отцу замену

Децл. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Сын Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, долгое время не выходил на связь с подписчиками своего микроблога. Его мать Юлия была против общения мальчика с прессой и поклонниками. Теперь 15-летний подросток заговорил с публикой.
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Толмацкий опубликовал в своем "Инстаграм" новый пост. Сын Децла Антоний обратился к людям с просьбой перечислить исполнителей, которые по их мнению делают осмысленный и качественный рэп-продукт. Причем речь шла именно о российском сегменте музыки.

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Тони обратил внимание на то, что нечасто пишет длинные публикации, но теперь вопрос назрел. При этом юноша огрызнулся из-за того, что его часто просят продолжать дело отца. Эта тема беспокоит его уже долго.

На фото, которая сопровождала пост, изображены грязные носки, которые висят на стене, с надписью "Прости, мама".

"Все такие советчики?" – спросил он.

Подписчики Антония живо откликнулись на его публикацию и стали перечислять рэп-исполнителей, которые по их мнению достойно справляются со своей работой. Конечно, многие отметили творчество Децла, которое невозможно сравнить ни с чем другим. После долгих размышлений они сделали вывод о том, что замену Децлу невозможно найти.

"Раньше, когда только начинали Гуф и Баста, еще норм были, но потом увы. Если из осмысленных текстов, то – Грот. Но на первом месте до сих пор Кирилл", – написал фолловер.

Тони отметил, что многие просят его продолжать дело отца. Он не ответил, будет ли это делать, однако намекнул, что ему не с кем соперничать.

Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) умер в ночь на 3 февраля из-за острой сердечной недостаточности. Музыканту было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

Автор: 19 ноября 2020, 13:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялся Децл от 0 до 33

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