"Мама, прости": сын Децла ищет отцу замену

Толмацкий опубликовал в своем "Инстаграм" новый пост. Сын Децла Антоний обратился к людям с просьбой перечислить исполнителей, которые по их мнению делают осмысленный и качественный рэп-продукт. Причем речь шла именно о российском сегменте музыки.
Тони обратил внимание на то, что нечасто пишет длинные публикации, но теперь вопрос назрел. При этом юноша огрызнулся из-за того, что его часто просят продолжать дело отца. Эта тема беспокоит его уже долго.
На фото, которая сопровождала пост, изображены грязные носки, которые висят на стене, с надписью "Прости, мама".
"Все такие советчики?" – спросил он.
Подписчики Антония живо откликнулись на его публикацию и стали перечислять рэп-исполнителей, которые по их мнению достойно справляются со своей работой. Конечно, многие отметили творчество Децла, которое невозможно сравнить ни с чем другим. После долгих размышлений они сделали вывод о том, что замену Децлу невозможно найти.
"Раньше, когда только начинали Гуф и Баста, еще норм были, но потом увы. Если из осмысленных текстов, то – Грот. Но на первом месте до сих пор Кирилл", – написал фолловер.
Тони отметил, что многие просят его продолжать дело отца. Он не ответил, будет ли это делать, однако намекнул, что ему не с кем соперничать.
Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) умер в ночь на 3 февраля из-за острой сердечной недостаточности. Музыканту было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
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