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Шоу-бизнес
Вдова утопила могилу Галкина в важную дату

Вдова утопила могилу Галкина в важную дату

Владислав Галкин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщину, похожую на супругу Владислава Галкина, видели на Троекуровском кладбище 25 февраля. Актриса Дарья Михайлова, предположительно, посетила погост в 11-ю годовщину смерти артиста.
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Поклонники и знакомые звезды не оставили незамеченной важную дату и помянули актера. С самого утра люди приходили на могилу Влада Галкина. В этот день она просто утонула в цветах, принесенных вдовой и другими хранящими память о знаменитости россиянами.

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Женщина спрятала лицо за медицинской маской, положила большой букет на могилу Владислава Галкина и удалилась. Один из работников кладбища сказал, что скорее всего, это была Дарья Михайлова.

На месте захоронения звезды стоит скульптора артиста, выполненная Владимиром Усовым. По словам мастера, композиция была придумана быстро. Рядом со скульптурой самого актера сидит герой Марка Твена Гекльберри Финн, которого Владислав Галкин сыграл в юности.

Отметим, что родители артиста винили в бедах сына его последнюю жену. По их мнению, Дарья Михайлова недолюбила мужа и не поддержала в сложный жизненный период, когда тот стал злоупотреблять спиртным.

Актрису затравили после смерти Владислава Галкина. Говорили, что она не выделила деньги на памятник покойному супругу. После нападок фанатов артиста Дарья Михайлова перестала преподавать в Щукинском училище и перестала появляться на публике.

Правда, актриса иногда продолжает играть в кино. Среди ее последних работ – сериал "Круговорот" и мелодрама "СССР", которая проект пока не вышла на экраны.

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Автор: 26 февраля 2021, 12:02 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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