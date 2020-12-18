"Кровь была на бокале и на стене": отчим рассказал о странных следах рядом с телом умершего Галкина

Актер Владислав Галкин скончался в 2010 году. Официальная причина смерти 38-летнего артиста – внезапная остановка сердца. Между тем отчим знаменитости, Борис Сергеевич, не верит в то, что отпрыск умер от проблем со здоровьем. Галкин-старший уверен, что звезда "Дальнобойщиков" стала жертвой преступления.
Борис Сергеевич отлично помнит, что творилось в апартаментах, где умер его сын. Актер прибыл на место происшествия, когда тело уже выносили из квартиры.
"Кровь была на бокале, кровь была на стене. Чья кровь? Неизвестно", – отметил пожилой артист.
По словам Галкина-старшего, следователи не заинтересовались этими следами. Никакой экспертизы назначено не было. Полицейские проигнорировали подозрительный стакан, в котором находился коктейль из томатного сока и коньяка. Борис Сергеевич отметил, что Владислав не стал бы пить подобный напиток.
Также артист обнаружил в телефоне сына странные номера. Их Галкин-младший помечал словом "Враг". Борис Сергеевич пытался звонить по указанным контактам, однако трубку никто не брал. Более того, после смерти Владислава из его дома исчезла крупная сумма – более ста тысяч долларов. Эти деньги звезда сериала "Дальнобойщики" должна была передать ремонтникам, которые занимались обустройством его жилища.
Борис Галкин жалеет, что не смог спасти сына. В день трагедии актер был на гастролях.
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