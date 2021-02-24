Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов

Вся жизнь Даля Константиновича была связан с кино. В 1972—1978 годах он был главным редактором сценарной редакционной коллегии Госкино СССР. Потом возглавлял журнал "Советский экран". А 1980—1986 годах он по очереди с Эльдаром Рязановым вел легендарную телепередачу "Кинопанорама".
Причина смерти Даля Константиновича не уточняется, но известно, что это не коронавирус. В последние несколько дней он находился в Боткинской больнице Москвы. По предварительным данным прощание с ним состоится в субботу, 27 февраля.
Даль Орлов с 1969 года был женат на главной советской красавице из Общесоюзного Дома моделей одежды на Кузнецком мосту Елене Изергиной-Орловой, которая в последние годы жизни работала в МХТ имени Чехова. У в 1972 году у них родилась дочь Ольга, которая сегодня живет в Германии. Но когда вскоре после дня рождения 10 февраля Даль Константинович попал в больницу, она экстренно прилетела в Москву.
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