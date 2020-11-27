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После новостей о раке жена Макарского рассказала о разводе с актером

После новостей о раке жена Макарского рассказала о разводе с актером

Антон Макарская. Фото: instagram.com/makarskie/
Антон и Виктория счастливо живут в браке 21 год. По словам супруги актера, за это время он почти не изменился. Пара сумела сохранить теплые отношения, и со временем семейные узы только крепнут.
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Популярный артист Антон Макарский отметил юбидей 45 лет. Праздник актер провел в кругу близких. В честь юбилея жена актера рассказала о нем в свежем интервью. Макарская считает, что их любовь не подвластна времени.

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"Я бы сказала, что он стал как будто моложе. Мне кажется, когда мы познакомились, он был серьезнее, честно говоря", – приводит словам Виктории Макарской ФАН.

Впрочем, иногда даже у Макарских случаются проблемы. Бывает, что они ругаются из-за мелочей, но все стараются решать мирно. Один раз Виктория даже припугнула мужа разводом. После этого Антон Макарский испугался. Он заявил, что о таких вещах нельзя говорить даже в шутку.

"Я тут как-то на него обиделась. Надулась, говорю: "Знаешь, что? Я с тобой вообще разведусь".

Ранее в одном из интервью Виктория Макарская рассказала, что врачи запрещали ей делать ЭКО. Это грозило ей страшным заболеванием – раком.

Автор: 27 ноября 2020, 15:55 Источник: ФАН ✓ Надежный источник

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