"В психбольнице": Бледанс со слезами на глазах рассказала о беде

Телеведущая Эвелина Бледанс столкнулась с унижением. В своем микроблоге она рассказала, что причинило ей столь сильную боль.

Бывшая звезда "Масок шоу" 51-летняя Эвелина Бледанс оказалась жертвой унижения. В своем "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором предстала со слезами на глазах.

По словам телеведущей, о произошедшем пока знают только два человека. Бледанс попросила поддержки у своих поклонников. Она уверяла, что выдержала обиды и вышла из конфликта с чувством собственного достоинства.

"Вчера меня очень сильно обидели, можно даже сказать унизили мое достоинство. Сделали это через маленького по должности человека, на которого и посыпались все шишки", – написала разочарованная Эвелина Бледанс.



Ведущая сожалеет, что в сложившихся обстоятельствах не смогла отстоять свою правоту и просто "проглотила обиду", хотя это не характерно для звезды. За детей она готова стоять до последнего. При этом Эвелина Бледанс добавила, что по жизни она очень добрая, и порой это играет против нее.

Подписчики поддержали любимую артистку. Одна ее фанатка дала дельный совет. Представьте, что вы в психбольнице главврач, а вокруг больные люди. Мне это помогает, посоветовал муж в свое время, он бывший замполит, стало жить легче", – написала женщина.

Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает особенного сына Семена. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Когда ему было четыре года, Бледанс осталась без мужа.

Семен родился у Эвелины от третьего брака. Она и ее муж, Александр Семенов уже знали, что их ребенок появиться на свет особенным, но решили воспитывать его. Однако муж не справился с тяжелой ношей.