Муж Акиньшиной показал друзьям свою любовницу после слухов о разводе

Несколько лет назад в Сети появились слухи о разводе российской актрисы Оксаны Акиньшиной и кинопродюсера Арчила Геловани. В 2018 году пара действительно хотела развестись, но событие не освещалось. На днях информация подтвердилась. Кинодеятель вышел в свет с новой возлюбленной.

Светская премьера комедии Жоры Крыжовникова "Родные" собрала почти весь московский бомонд. 46-летний кинопродюсер Арчил Геловани вышел в свет с новой возлюбленной. Кинодеятель шел под руку с Софьей Капковой.

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Софья пережила развод в 2019 году. У нее есть трое детей от именитых политиков. Софья десять лет состояла в браке с известным оппозиционером и депутатом Дмитрием Гудковым, воспитала с ним двоих детей – Ваню и Настю. К слову, у Арчила Геловани тоже есть трое детей, двоих из которых ему родила Оксана Акиньшина.

Несмотря на то, что уже очевидно, что семья Акиньшиной распалась, недавно она говорила о гармонии в отношениях. В одном из интервью актриса рассказывала, что у нее нет проблем с любимым мужчиной. По всей видимости, бывшие супруги не смогли договориться. А может быть она имела в виду кого-то другого.

Напомним, что в 2020 году в СМИ обсуждалась новость о том, что актриса Оксана Акиньшина может иметь любовную связь с известным актером и режиссером Данилой Козловским. Но стороны тогда не комментировали эти данные. Поэтому официально все так и осталось на уровне слухов.