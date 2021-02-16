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"Нам бы понять, выживете ли": ошарашенные врачи всполошились из-за состояния Жукова

Сергей Жуков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
За свои 44 года солист группы "Руки Вверх!" пережил многое. В последнем интервью он вспомнил один из самых непростых моментов.
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Неприятная история приключилась с артистом несколько лет назад. После очередного удачного выступления он сильно ударился животом о металлическую конструкцию крепления сценического оборудования. Через некоторое время исполнитель заметил синяк на своем теле, но не предал этому никакого значения.

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 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Оказалось, что след постепенно начал перерастать в грыжу. Сергей отметил, что спросил у врачей, когда сможет вернуться на сцену. Ему объяснили, что вопрос совершенно некорректный. "Нам бы понять вообще, выживете ли Вы", – ответили медики. Сейчас певец вспоминает, что именно эта фраза стала невероятным ударом для него.

Семья солиста группы "Руки Вверх!" в тот момент находилась в другой стране. Сергей остался один на один со своим недугом. Около трех месяцев его жизнь состояла исключительно из поездок в больницу и обратно домой. Жукову приходилось постоянно передвигаться с тяжелым аппаратом.

Тогда артист обратился к поклонникам. Он попросил молиться за него, и был очень благодарен за все слова поддержки, которые получил. К счастью, он сумел оправиться. Сергей Жуков подчеркнул, что именно тот момент стал поворотным в его жизни. Он переосмыслил многие вещи, отказался от вредных привычек и стал больше заботиться о себе: делать паузы между выступлениями, ходить на массаж.

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Автор: 16 февраля 2021, 10:29 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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