Сергей Жуков пожаловался на домогательства продюсера-извращенца

Сергей Жуков стал новым гостем шоу Константина Ивлева "Ночной дожор". Музыкант рассказал повару, как приехал покорят Москву.

Прежде чем на группу "Руки вверх" салилась популярность, ребятам приходилось буквально выживать. У парней не было денег даже на еду. По словам исполнителя, они по ночам подрабатывали диджеями, утром выходили из клуба, покупали два доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Парни могли себе позволить только этот нехитрый продовольственный набор.

На пути к славе Сергей Жуков встречал разных людей. По словам солиста "Руки вверх", в те годы ребята записывали свои треки на кассеты и отправляли разным продюсерам и студиям. Однажды им сказали, что есть один человек, который никому не отказывает. Ребята договорились о встрече, но их немного смутило время собеседования – полпервого ночи.

Сергей Жуков и Алексей Потехин приехали в спальный район, зашли в подъезд, позвонили в дверь нужно квартиры. "И он открывает голый. И говорит: "Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?" – вспоминает музыкант.

Парни развернулись и ушли. К сожалению, на метро опоздали, в итоге им пришлось почти три часа идти пешком до дома. Сергей Жуков пошутил, что уже тогда понял, что в шоу-бизнесе не все гладко.

В итоге ребятам все же удалось добиться успеха. Группа "Руки вверх" пользовалась невероятной популярностью в 90-е. Сергей Жуков до сих пор выступает по миру с хитами, записанными 20 лет назад.