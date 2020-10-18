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"Четыре месяца не мог приблизиться": Сергей Жуков вспомнил начало романа с женой

Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер группы "Руки Вверх!" признался, что начало отношений с супругой выдалось непростым. Сергей Жуков заявил, что возлюбленная не хотела знакомить его с родителями.
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Певец женат на Регине Бурд с 2007 года, их роман длится уже более 14 лет. Сергей Жуков создал крепкую семью и счастлив в браке. Однако добиваться избранницы ему пришлось не без труда: все время находились препятствия.

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Девушка состояла в музыкальной группе "Сливки", поэтому, как и Сергей, постоянно гастролировала. Из-за активных разъездов конфетно-букетный период их отношений надолго затянулся. Друзья отговаривали Жукова связывать судьбу с Бурд. Они были уверены, что с певицей сложно ужиться. Подруги Регины тоже предостерегали девушку от союза с артистом, намекая на то, что Сергей ей не пара.

Обстоятельства усложняло то, что возлюбленная певца боялась представить избранника родителям. "Я четыре месяца не мог приблизиться к ее квартире, когда ее провожал. Она говорила: "Нет-нет-нет, не подходи". Знаете почему? Папа увидит в окно.", – объявил Сергей. Отцу Регины Бурд в то время было более 70 лет, он был арбитром, судьей международной категории в футболе, который общался с чемпионами мира.

К счастью, певец встретился с пожилым родственником возлюбленной и отлично поладил с ним. Родители девушки были не против свадьбы дочери с артистом и все закончилось хорошо. Сейчас Регина Бурд и Сергей Жуков воспитывают троих детей.

Автор: 18 октября 2020, 18:15 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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