"Четыре месяца не мог приблизиться": Сергей Жуков вспомнил начало романа с женой

Певец женат на Регине Бурд с 2007 года, их роман длится уже более 14 лет. Сергей Жуков создал крепкую семью и счастлив в браке. Однако добиваться избранницы ему пришлось не без труда: все время находились препятствия.
Девушка состояла в музыкальной группе "Сливки", поэтому, как и Сергей, постоянно гастролировала. Из-за активных разъездов конфетно-букетный период их отношений надолго затянулся. Друзья отговаривали Жукова связывать судьбу с Бурд. Они были уверены, что с певицей сложно ужиться. Подруги Регины тоже предостерегали девушку от союза с артистом, намекая на то, что Сергей ей не пара.
Обстоятельства усложняло то, что возлюбленная певца боялась представить избранника родителям. "Я четыре месяца не мог приблизиться к ее квартире, когда ее провожал. Она говорила: "Нет-нет-нет, не подходи". Знаете почему? Папа увидит в окно.", – объявил Сергей. Отцу Регины Бурд в то время было более 70 лет, он был арбитром, судьей международной категории в футболе, который общался с чемпионами мира.
К счастью, певец встретился с пожилым родственником возлюбленной и отлично поладил с ним. Родители девушки были не против свадьбы дочери с артистом и все закончилось хорошо. Сейчас Регина Бурд и Сергей Жуков воспитывают троих детей.
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