"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану

Этот год стал непростым для певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Артист признался в изменах жене, после чего их семья была на волоске. Теперь фанатов звездной пары ждет новое потрясение.

Несколько месяцев назад в шоу-бизнесе разгорелся скандал. На федеральном телевидении объявилась некая Анастасия Шульженко, которая назвала себя любовницей Тарзана и предоставила доказательства многократных измен стриптизера Наташе Королевой. Коллеги певицы и ее фанаты были в шоке от случившегося. Никто не знал, что будет дальше с семьей, и сможет ли Наташа простить нерадивого мужа.

Тарзан признался в содеянном и публично покаялся. Наташа Королева же взяла паузу и не стала ничего комментировать. Мир жил, затаив дыхание и в ожидании страшных новостей. Однако вскоре Наташа Королева пришла на интервью к Ксении Собчак и на всю страну объявила, что прощает мужа. Более того, она считает его несчастной жертвой, которую опоили и обманули, как мальчика.

После выяснения отношений внимание к звездной паре понемногу стало снижаться. Наташа Королева решила отдохнуть от передряг и отправилась на остров жить в диком племени. Участвуя в шоу ТНТ "Племя", она добывала себе еду, принимала роды у дикарки и жила без благ цивилизации, очищая душу и сердце от негатива.

Тарзан не утерпел в разлуке с женой и решил отправиться к ней в Танзанию. Однако певица была расстроена появлением супруга, заявив, что не успела даже от него отдохнуть.

Назойливый Тарзан не унимался и решил во что бы то ни стало добиться расположения любимой. Он подарил ей кольцо за девять тысяч долларов, чем восхитил зрителей и саму Наталью. К слову, эти деньги Тарзан выручил с продажи квартиры, в которой и занимался сексом с любовницами. Такой вот подарок.

Но на этом сюрпризы не закончились. 50-летний Тарзан сделал предложение Королевой. Таким образом он решил начать все с начала и проститься с грязным прошлым. Пара объявила, что спустя 20 лет совместной жизни они вновь женятся.

"Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?" – сказала Наташа Королева.