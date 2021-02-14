В сеть попали фотографии бородатого ухажера Агнии Дитковските

На этот раз она самостоятельно "включила зеленый свет" для многочисленных обсуждений. Актриса опубликовала фотографию, на которой был запечатлен ее новый бойфренд. Оказалось, что молодой человек может похвастаться густой бородой и притягательной улыбкой.
Поговаривают, что это достаточно успешный ресторатор Богдан Панченко. Возлюбленные спокойно проводят время в публичных заведениях, однако официально свои отношения не афишируют.
Напомним, что несколько дней назад они все же посетили премьеру фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер", держась за руки и обнимаясь в зрительном зале. Похоже, что данное мероприятие растопило сердце Агнии, раз в ее блоге появились фотографии ухажера.
"С Днем Валентина. Мой", – прокомментировала Дитковските.
Остается только гадать, строят ли возлюбленные совместные планы на будущее или наслаждаются моментом и плывут по течению. Стоит отметить, что за плечами Агнии уже имеется несколько неудачных отношений.
После громкого развода с Чадовым она повстречала еще одного мужчину и в 2017 году родила ему сына. Отца второго наследника Дитковските так и не рассекретила. От первого же брака Агния воспитывает 6-летнего Федора.
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