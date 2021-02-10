Накладная грудь и оргии: почему бойфренд известной актрисы стал геем

Светская львица, актриса и певица Анна Калашникова в недавнем интервью призналась, что один из бывших возлюбленных променял ее на парня. "Он был нормальным, настоящим мужчиной, но выяснилось, что после 40 лет и нормальный мужчина может стать геем", – с досадой отметила артистка. Корреспондент издания "Дни.ру" выяснил у психолога и сексолога Александры Миллер, может ли ориентация измениться.

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