Накладная грудь и оргии: почему бойфренд известной актрисы стал геем

Как оказалось, обнаружить себя верхом на знойном красавчике можно и раньше 40 лет. По словам специалиста, в ее практике были такие случаи. "Не от возраста это зависит. Кто-то хочет поэкспериментировать в сексе. Кто-то с жиру бесится, потом встает на эту волну и ему хочется постоянно новое, новое, новое, рамки стираются, и человек пробует все возможное", – отметила собеседница "Дни.ру".
Также, по словам сексолога, мужчины часто скрывают свои наклонности, и в конечном итоге это становится сюрпризом для их партнерш. Вероятно, так могло произойти и в случае с Анной Калашниковой. "Моя клиентка прожила не один год с очень известным мужчиной, а оказалось, что он бисексуален и вообще содержит мужчину, снимает ему квартиру, заказывает различные секс-игрушки", – рассказала Александра Миллер в беседе с "Дни.ру".
При этом психолог уверена, что подобные эксперименты с собственной сексуальностью зависят от социальных норм и духовного развития. "У кого с этим проблемы, там больше вседозволенности, и институт семьи там, конечно, на нуле", – добавила Миллер.
По словам специалиста, изначально все люди бисексуальны. "Можем обратиться к истории. Когда не один год длились различные войны, случались чуть ли не оргии между воинами. А что было делать?" – отметила специалист в беседе с "Дни.ру".
Александра Миллер вспомнила случай из практики, когда ее клиентка приехала в квартиру и обнаружила там накладную грудь и другие приспособления для утех. Сравнение с фаллосом не выдерживают многие женщины.
"У нее был шок. Вроде бы примерный альфа-самец, мощный, успешный, а тут такое", – отметила сексолог.
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