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Раздевшуюся Собчак перепутали с Волочковой

Раздевшуюся Собчак перепутали с Волочковой

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак призналась, что скучает по теплу. Журналистка опубликовала в соцсети подборку архивных фото с пляжа.
прочитано 783 раза

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!!", – подписала снимки светская львица. Она предложила своей знакомой устроить битву купальников.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Ксения Собчак позирует на фото в слитном купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Некоторые фолловеры отметили сходство светской львицы с Анастасией Волочковой, которая тоже любит выставлять фото с отдыха.

"А-ля Волочкова?", "Ха-ха, Ксюше не дают покоя лавры Волочковой", – высказались подписчики. Другие отметили, что у журналистки фигура в сто раз круче, чем у балерины.

Как писали "Дни.ру", за последние годы звезде удалось существенно увеличить свои доходы и выйти на лидирующие позиции в списке Forbes. 39-летняя Ксения Собчак получает высокий доход от рекламы, ресторанного бизнеса и прочих проектов.

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Автор: 10 февраля 2021, 11:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Блевотинка <цензура> Собачатинка опять лезет в СМИ.Только ржач над этой потасканной бабенкой.
Гость
Ответить
Собчашка конченая мразь
1

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