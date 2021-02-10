Раздевшуюся Собчак перепутали с Волочковой

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!!", – подписала снимки светская львица. Она предложила своей знакомой устроить битву купальников.
Ксения Собчак позирует на фото в слитном купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Некоторые фолловеры отметили сходство светской львицы с Анастасией Волочковой, которая тоже любит выставлять фото с отдыха.
"А-ля Волочкова?", "Ха-ха, Ксюше не дают покоя лавры Волочковой", – высказались подписчики. Другие отметили, что у журналистки фигура в сто раз круче, чем у балерины.
Как писали "Дни.ру", за последние годы звезде удалось существенно увеличить свои доходы и выйти на лидирующие позиции в списке Forbes. 39-летняя Ксения Собчак получает высокий доход от рекламы, ресторанного бизнеса и прочих проектов.
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