"Мне не прикольно было": Светлаков подвергся травле после популярного шоу

Сергей Светлаков чувствовал себя некомфортно во время съемок шоу Comment out. Шоумент участвовал в проекте Александра Гудкова в марте прошлого года, однако рассказать о проблеме решил только сейчас. Его соперницей тогда была певица Вера Брежнева.
По словам Светлакова, в некоторых вопросах его точка зрения не совпадала с мнением большинства, после чего на него обрушивался хейт, пишет "Вокруг ТВ".
"Я ходил в Comment out и чувствовал там себя некомфортно. Я понимаю, что могу это посмотреть, но участвовать самому и потом ловить из-за любого несовпадения точек зрения хейт мне не прикольно было", – рассказал Сергей Светлаков.
Также шоумен рассказал, что иногда участвует в актуальных проектах для поддержания себя в форме. Однажды он ходил на прожарку в шоу Stand-up Club №1. Ему было интересно, как он будет смотреться на фоне молодых юмористов.
Стоит отметить, что многие звезды сталкивались с проблемами после участия в ютуб-шоу Comment out. На них так же, как и на Светлакова, обрушивался хейт, и они даже теряли рекламные контракты.
К примеру, после нескольких спорных материалов об акции в поддержку движения Black Lives Matter Ксении Собчак в ее "Инстаграм" один из крупнейших производителей автомобилей Audi расторг рекламный контракт с журналисткой после восьми лет сотрудничества.
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