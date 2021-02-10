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"Мне не прикольно было": Светлаков подвергся травле после популярного шоу

Сергей Светлаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен Сергей Светлаков рассказал, что ему не понравилось участвовать в одном из популярных ютуб-шоу. Последствия съемок оказались печальными.
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Сергей Светлаков чувствовал себя некомфортно во время съемок шоу Comment out. Шоумент участвовал в проекте Александра Гудкова в марте прошлого года, однако рассказать о проблеме решил только сейчас. Его соперницей тогда была певица Вера Брежнева.

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По словам Светлакова, в некоторых вопросах его точка зрения не совпадала с мнением большинства, после чего на него обрушивался хейт, пишет "Вокруг ТВ".

"Я ходил в Comment out и чувствовал там себя некомфортно. Я понимаю, что могу это посмотреть, но участвовать самому и потом ловить из-за любого несовпадения точек зрения хейт мне не прикольно было", – рассказал Сергей Светлаков.

Также шоумен рассказал, что иногда участвует в актуальных проектах для поддержания себя в форме. Однажды он ходил на прожарку в шоу Stand-up Club №1. Ему было интересно, как он будет смотреться на фоне молодых юмористов.

Стоит отметить, что многие звезды сталкивались с проблемами после участия в ютуб-шоу Comment out. На них так же, как и на Светлакова, обрушивался хейт, и они даже теряли рекламные контракты.

К примеру, после нескольких спорных материалов об акции в поддержку движения Black Lives Matter Ксении Собчак в ее "Инстаграм" один из крупнейших производителей автомобилей Audi расторг рекламный контракт с журналисткой после восьми лет сотрудничества.

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Автор: 10 февраля 2021, 02:31 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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