"Изменил судьбу": стало известно о роковой роли Ланового в жизни Сафронова

Утром 1 февраля в театре имени Вахтангова началось прощание с Василием Лановым. Гроб с телом артиста установили на сцене. Десятки людей с цветами выстроились в огромную очередь, чтобы проводить его в последний путь. Среди присутствующих журналисты заметили Никаса Сафронова.
Художник рассказал репортерам, что познакомился со звездой фильма "Офицеры" много лет назад благодаря Валентину Гафту. "Василий Лановой был человек доступный, реальный, сердечный. Мы были дружны многие годы, я писал его портреты", – поделился Сафронов.
Живописец признался, что Лановой сыграл роковую роль в его жизни. "Он мог своим голосом, жестами, игрой заставить изменить судьбу. После того, как я увидел его в фильме "Офицеры", я решил пойти в армию. Я тогда только окончил Ростовское училище имени М.Б. Грекова", – сказал Сафронов.
Напомним, Василий Лановой скончался в минувший четверг в возрасте 87 лет. Причиной смерти звезды театра и кино стала коронавирусная инфекция. О заражении актера стало известно в начале января, но тогда его здоровье не вызывало больших опасений.
Несмотря на отсутствие тяжелых симптомов, врачи приняли решение о госпитализации знаменитости. Днем 28 января состояние Василия Ланового резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию. В тот же день стало известно о смерти народного артиста.
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